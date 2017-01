Badalona es planteja no pagar la llum per tal de pressionar les elèctriques

L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, va anunciar ahir en roda de premsa que l'Ajuntament es planteja deixar de pagar les factures de la llum per pressionar les companyies elèctriques i aconseguir que deixin de tallar la llum als qui no poden abonar-la.

Sabater va recordar que els veïns segueixen «patint talls» de llum «intolerables» i va afirmar que el consistori «entra en una fase de revisió de contractes» i de «plantejar-se deixar de pagar les factures» atès que no pot «sostenir més aquesta situació».

L'alcaldessa va explicar que el consistori ha aportat «solucions tècniques» a les empreses subministradores perquè no tallessin l'electricitat a les famílies, però que «el treball col·laboratiu no ha donat fruits». Sabater va denunciar que «aquestes empreses obtenen grans beneficis cada any» i va reclamar que «compleixin la seva obligació» de «garantir que el subministrament no es talli».

El consistori espera poder-se reunir amb els «màxims directius de les empreses» per «establir acords» i «un pla de treball».

Endesa assegura que té detectades les «incidències» i que treballa per resoldre cada cas. Asseguren, però, que la xarxa «ni està en mal estat ni hi ha una manca de manteniment».

El motiu de les sobrecàrregues, de fet, es deu al fet que en molts casos hi ha pisos que tenen la llum punxada, però qui en paga les conseqüències són la resta de veïns, com ja va passar mesos enrere al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.