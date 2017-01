El conseller Comín demana disculpes a les infermeres i diu que va ser malinterpretat

El conseller de Salut, Antoni Comín, va reunir sindicats sanitaris i associacions d'infermeria per demanar-los «disculpes explícites» i apaivagar el malestar que va generar les seves declaracions, segons les quals les infermeres preferien tenir els pacients als passadissos d'Urgències.

El conseller va reconèixer en el transcurs de la reunió, que va tenir caràcter privat, que la seva afirmació va ser «inoportuna i inexacta», que les seves paraules van ser «malinterpretades» i que no va ser la seva intenció culpar les infermeres que hi hagi pacients als passadissos, segons fonts sindicals.

En una entrevista a El Periódico, va dir que algunes vegades les infermeres preferien tenir els usuaris d'urgències als passadissos per «tenir el pacient a la vista» i reafirmava: «això m'ho han explicat les infermeres».

Segons aquestes fonts, durant la reunió Comín va assegurar als representants de la professió haver estat «malinterpretat» i que la seva intenció no era «menysprear» la infermeria.

«No posem en dubte que el conseller hagi parlat amb alguna infermera, però qui ha malinterpretat el que li han dit ben segur que ha estat ell», va afirmar una portaveu del sindicat d'infermeria Satse.

«No hi ha cap infermera, ni a Catalunya ni enlloc, que prefereixi tenir els pacients als passadissos. A més, aquesta tampoc no és una decisió que prengui ella, sinó que és una necessitat peremptòria creada per la situació de falta d'espai i acceptada per les gerències que prefereixen no posar remei a la saturació de les urgències», han dit els representants sindicals. Les infermeres han denunciat que «hi ha hospitals que tenen els passadissos numerats, com si es tractés d'un box més. És lamentable que el conseller ho pretengui normalitzar declarant que és un espai sanitari més».

Malgrat valorar el gest del conseller, el Sindicat d'Infermeria considera que aquest ha estat «mínim i insuficient» i ha qüestionat que Comín no ha fet una declaració de disculpa pública durant aquests dies.

Satse Catalunya ha seguit exigint que el conseller es retracti en públic «i no en reunions privades que responen més a la voluntat d'apaivagar els ànims que de solucionar les coses».

«Ja n'hi ha prou de ballar als tambors dels titulars de premsa, que sembla l'únic so al qual reacciona la conselleria», han protestat els sindicalistes.

El departament de Salut ha confirmat en un comunicat la reunió de Comín amb representants de diverses organitzacions del col·lectiu professional d'infermeria i d'auxiliars d'infermeria per respondre les seves peticions de rectificació pública.