Escàndols de racisme policial a Holanda tensen les eleccions

Els escàndols per suposades actuacions racistes de la Policia es multipliquen poques setmanes abans de les eleccions a Holanda, tot i la posada en marxa d'una aplicació mòbil per investigar les denúncies de detencions per «perfils ètnics».

«Quan cometem errors ens responsabilitzem d'ells, però si ens acusen amb falsedats, reaccionem. No ho acceptarem», va dir Paul Musscher, cap de la Policia de l'Haia.

Musscher es referia a l'últim escàndol que els relaciona amb la suposada detenció racista i ús de la violència contra una advocada negra nord-americana, que estava en període de pràctiques en la Cort Internacional de Justícia (CIJ), a l'Haia. La lletrada va denunciar el seu cas en les xarxes socials, i afirmava que va acabar «masegada i ferida a l'hospital» després que la policia l'arrestés «amb violència» per saltar-se les normes de trànsit i negar-se a mostrar la seva identificació.

La policia va negar les acusacions i va presentar una queixa oficial davant la CIJ, qui, per la seva banda, va presentar ahir una disculpa als agents per les «falses acusacions» de racisme.

Aquest succés, encara que fals, no va fer més que afegir llenya al foc a una situació delicada en un país tradicionalment conegut per la seva tolerància envers les persones estrangeres.

La Policia Nacional ha hagut de posar en marxa una aplicació mòbil, ControleAltDelete, per facilitar les denúncies per actuacions racistes dels seus agents, o el que es qualifica de persecució de «perfils ètnics».

Un portaveu de la policia ha informat a Efe que aquesta aplicació ha tingut una «gran resposta» entre els ciutadans, però no va saber especificar el nombre de denúncies rebudes en aquest mes de funcionament.

«Hi ha víctimes reals de perfils ètnics però també hi ha persones que acusen injustament la policia. Amb aquesta aplicació podrem tenir una visió més àmplia de la situació, investigar millor aquestes qüestions i fer un seguiment», va afirmar el responsable de Diversitat en la policia, Peter Slot.