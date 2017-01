Iceta no vol canviar un protocol amb el PSOE que «ha funcionat»

El líder del PSC, Miquel Iceta, va advocar divendres per no revisar el protocol de relacions amb el PSOE, ja que fins ara «ha funcionat», si bé va admetre que es podria acceptar la possibilitat de demanar als militants del PSC que s'inscriguin en un cens per votar a les primàries del PSOE.

La comissió de diàleg entre el PSOE i el PSC va celebrar ahir la seva tercera reunió amb l'objectiu de definir un «marc polític compartit», amb el qual avançar cap a un acord que posi fi a les seves discrepàncies polítiques, després de la qual cosa afrontarà la revisió de les seves relacions orgàniques.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Iceta va evidenciar que al PSC li interessa que «hi hagi una entesa de fons sobre l'orientació política, mentre que els temes orgànics no són els que ens preocupen més».

«El protocol d'unitat, que ara l'ha llegit més gent que mai abans en la història, ha funcionat trenta anys i escaig i no havia passat res. En el que és clar, el protocol és clar, i en el que no és clar, potser val la pena que segueixi sent interpretable», va assenyalar el primer secretari socialista català.

El dirigent va aconsellar que «si es canvia la regla, que sigui perquè tingui menys excepcions de les que ha tingut. Perquè ha de ser senyal que no és una regla tan dolenta si en 38 anys ha funcionat tan bé amb tan poques excepcions».

Preguntat sobre quina proposta voldria que faci la gestora, Iceta va respondre amb claredat: «m'agradaria que ens digués que el protocol no el toquem; que per a la preparació del congrés del PSOE us proposem aquests mecanismes que garanteixin la participació del PSC; i, per a una relació més estreta, activar la comissió de coordinació PSC-PSOE i donar-li més continguts».

«Però els que han dit que volen canviar són ells. Que facin ells la proposta. I, entre tots, poder donar el missatge que hem superat la discrepància i pensem treballar més i millor i més junts», va dir. «I si es vol establir un mecanisme per parlar abans que hi hagi problemes, fem-ho. Estem molt oberts».