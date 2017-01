L'oposició exigeix la compareixença de mig Govern al Parlament i que «es depurin responsabilitats»

L'oposició en bloc va carregar durament contra Santiago Vidal i contra l'executiu amb peticions de compareixences de membres del Govern perquè s'expliquin amb detall i es depurin responsabilitats i, fins i tot, reclamacions al Govern perquè denunciï Vidal «si les seves acusacions són falses».

C's va registrar la petició de compareixences del President Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i els consellers de Governació, Meritxell Bor-ràs, d'Interior, Jordi Jané, i de Justícia, Carles Mundó. Segons la líder de C's, Inés Arrimadas, el Govern «ha d'assumir responsabilitats» i no descartava exigir dimissions segons el que expliquin al Parlament.

El PSC va demanar la compareixença de Junqueras i dels consellers Raül Romeva, Meritxell Borràs, Jordi Jané i Carles Mundó. També van entrar una bateria de preguntes. Segons el portaveu adjunt, Ferran Pedret, més enllà que hi pugui haver comentaris «fantasiosos», es va mostrar preocupat per la llista de jutges o per l'obtenció de les dades fiscals dels catalans. «Ens preocupa tant si és veritat com mentida. És una actitud deplorable», va dir, i va advertir alhora que, si les afirmacions són certes, poden ser «clares il·legalitats i amb responsabilitat penal».

Per part de CSQP, el portaveu parlamentari Joan Coscubiela va veure «lògica» la dimissió però va advertir a ERC que aquí no s'acaben les responsabilitats polítiques del partit. «Algú ha de donar explicacions de com un senador es pot passejar per tot Catalunya explicant això durant mesos sense que ningú ho hagi desmentit, tolerat per la direcció», va dir.

El PP va demanar les compareixences de Junqueras i dels consellers Mundó i Jané. El coordinador general del PP Català, Xavier García Albiol, va donar veracitat a les paraules de Vidal i va instar la Generalitat a denunciar l'exjutge davant la justícia «si les greus acusacions d'il·legalitats per preparar la independència són falses». La diputada de la CUP Eulàlia Reguant va dir que no donen «cap credibilitat» a les paraules de Vidal.