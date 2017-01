Theresa May força Trump a dir que fa costat a l´OTAN «al cent per cent»

Trump i May passegen per la Casa Blanca, ahir

Trump i May passegen per la Casa Blanca, ahir Olivier Douliery/efe

La primera ministra britànica, Theresa May, va assegurar ahir després de reunir-se a la Casa Blanca amb el nou president dels Estats Units, Donald Trump, que aquest dóna suport a l'OTAN «al 100%» malgrat les nombroses crítiques que ha emès sobre l'aliança transatlàntica. «Senyor president, crec que vostè m'ha dit que dóna suport a l'OTAN al 100%», va dir May en una conferència de premsa conjunta a la Casa Blanca, davant d'això Trump va articular amb els llavis, sense emetre so, la paraula «cert».

En un altre dels temes que afecten la diplomàcia dels dos estats Trump va dir que encara és «aviat» per parlar sobre la possibilitat que el seu país aixequi les sancions a Rússia, mentre que la primera ministra britànica, Theresa May, va considerar que les sancions econòmiques a Moscou «han de continuar».

Aquest dissabte és previst que es produeixi la primera conversa oficial entre el president rus, Vladímir Putin, i Trump des que el mandatari nord-americà prengués possessió del càrrec el dia 20 de gener.

En la mateixa roda de premsa amb la líder britànica, Trump va assegurar que, encara que ell defensa l'ús de la tortura en els inter-rogatoris als sospitosos de terrorisme, deixarà que el seu secretari de Defensa, qui s'oposa a aquesta tàctica, prengui la decisió sobre si reprendre o no. «Ell (el general James Mattis) ha dit públicament que no creu necessàriament en la tortura i l'asfíxia simulada (waterboarding)», va dir Trump.

«Jo no hi estic necessàriament d'acord, però la seva opinió tindrà prioritat (sobre la meva) perquè li donaré aquest poder. Ell és un expert, un general de generals, i li donaré suport», va afegir.

Trump va assegurar que la relació del seu país amb el Regne Unit és «més forta que mai» gràcies en part a la seva afinitat amb la primera ministra britànica, Theresa May, i va assenyalar que la visita oficial suposa «renovar els nostres profunds vincles». «Un Regne Unit lliure i independent és una benedicció per al món, i la nostra relació mai no ha estat més forta», va afirmar Trump després de la primera visita oficial d'un líder estranger que rep a la Casa Blanca des de la seva presa de possessió.