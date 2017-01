La Justícia bloqueja les deportacions de Trump de forma temporal

Una jutgessa federal d'EUA va bloquejar part del polèmic veto de viatge temporal a set països de majoria musulmana amb historial terrorista impost pel president del país, Donald Trump.

La jutgessa Ann M. Donnelly, del Tribunal del Districte Federal de Brooklyn (Nova York), va dictar que els refugiats o altres persones afectades per la mesura i que han arribat a aeroports nord-americans no poden ser deportats als seus països.

En una vista d'emergència, la magistrada va respondre a una demanda interposada per la Unió per a les Llibertats Civils a Amèrica (ACLU) contra l'ordre executiva signada per Trump aquest divendres, la constitucionalitat del qual va posar en dubte.

L'ACLU, una de les organitzacions defensores dels drets civils més importants del país, va posar la demanda després que dos ciutadans iraquians amb visats especials per entrar a EUA fossin retinguts en l'aeroport JFK.

Segons ACLU, entre 100 i 200 persones han estat detingudes a la seva arribada a aeroports d'EUA des que Trump signés l'ordre aquest divendres, una setmana després de la seva investidura, si bé el Govern no ha confirmat aquestes xifres.

La jutgessa va concloure que aplicar el mandat del president amb l'enviament d'aquestes persones al seu països podria causar un "dany irreparable", van informar els mitjans locals.

Amb tot, Donnelly no va declarar que els afectats puguin romandre al país ni es va pronunciar sobre la constitucionalitat de la mesura i va fixar una audiència pel 21 de febrer per tornar a abordar el cas.

El mandatari va rubricar aquest divendres una controvertida ordre executiva per lluitar contra el terrorisme yihadista.

El decret llei suspèn tant l'entrada de tots els refugiats durant 120 dies com la concessió durant 90 dies de visats a set països de majoria musulmana amb historial terrorista -Líbia, Sudan, Somàlia, Síria, l'Iraq, Iemen i Iran- fins que s'estableixin nous mecanismes d'escrutini.

Aquest veto provisional va provocar el caos i la indignació al mig món, mentre nombrosos viatgers veien bloquejat ja el seu accés a territori nord-americà i es produïen protestes en l'aeroport novaiorquès JFK i en altres punts d'EUA.

No obstant això, Trump va assegurar que el seu Govern està "completament preparat" per aplicar la mesura, que afecta a més de cent milions de persones al món.

"Està funcionant molt bé. Es veu en els aeroports, es veu en tots llocs", va insistir el magnat novaiorquès.