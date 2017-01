Albert Rivera presenta un nou projecte de C's per «modernitzar Espanya» i governar l'estat el 2019

El president de Ciutadans, Albert Rivera, que va sortir victoriós de les eleccions internes per la direcció del partit, va assenyalar ahir que el seu objectiu és que Ciutadans pugui ser «sense Rivera», en una entrevista a La Razón en què també va afirmar que la seva relació amb el president del govern, Mariano Rajoy, «és cordial, diria que bona».

El líder de Ciutadans, que acaba de ser reelegit amb el 87 % dels vots per encapçalar el seu partit, va explicar que «no té sentit que el PSOE s'abstingui en la investidura i no faciliti els pressupostos». Preguntat si aprova o suspèn Rajoy en aquests tres primers mesos de govern, va respondre que «el balanç és positiu». «Cal ser més proactius a Catalunya. Cal entrar a fons en debats com el del finançament», va considerar Rivera, que va dir que no descartava demanar la trobada amb Rajoy en una comissió sobre el presumpte finançament irregular del PP. Alhora, el líder de Ciutadans va indicar que «hi haurà limitació de mandats. Si Rajoy no compleix, es buscarà una alternativa».



Un equip per a la Moncloa

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va presentar ahir la seva nova executiva i el nou projecte que ha de «preparar» el partit per governar a partir del 2019, en què començaria el proper cicle electoral. Amb un auditori ple de militants i simpatitzants, en un edifici cèntric de Madrid, Rivera va estar flanquejat pels 36 dirigents que l'acompanyen en aquesta «nova etapa» que obre Ciutadans.

Rivera va insistir en el missatge que després de l'èxit «sense precedents» que ha tingut el partit, ara toca seguir creixent per arribar al govern. «Pactar» ha estat, segons ell, una bona estratègia política, referint-se a l'acord d'investidura amb el PP, però l'objectiu que s'ha marcat a partir d'ara és derrotar els conservadors i que governin «els liberals i progressistes» en lloc del PSOE o Podem.

Des d'aquest espai que ocupa la f0rmació taronja, es poden superar les fórmules «de la vella esquerra i de la vella dreta», va recalcar, i després va remarcar que C's és una formació lliure, «i solament un partit lliure pot modernitzar Espanya».