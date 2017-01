Albiol avisa que el PP vol evitar l´aprovació dels pressupostos

El coordinador general del Partit Popular a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, va advertir el Govern que el seu partit utilitzarà «tots els recursos legals que té a la mà» per evitar l'entrada en vigor dels pressupostos. «És evident que no quedarem de braços plegats quan s'aprovin uns pressupostos que contemplen una consulta per un referèndum d'autodeterminació», va sentenciar el líder dels populars, que va assegurar que l'aprovació dels comptes provocarà «el xoc contra un gran mur, que és l'estat de dret».

Albiol va assegurar que el Govern i els cupaires «estan portant Catalunya a un carreró sense sortida» pel fet de vincular l'aprovació dels comptes a la celebració del referèndum, i va vaticinar: «al final la Generalitat s'estimbarà».