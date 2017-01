Almenys sis morts en un atac terrorista en una mesquita al Canadà

El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, ha emès aquest dilluns un comunicat en què ha qualificat de "terrorista" l'atac contra una mesquita de la ciutat del Quebec en què han mort almenys sis persones. A més, vuit persones més han resultat ferides en l'atac contra el Centre Cultural Islàmic del Quebec, segons ha informat un portaveu de la Policia. Tot apunta que van ser dues persones, que estan detingudes, les que han realitzat l'atac.

Trudeau ha afirmat poc després de conèixer el tiroteig que "condemnem aquest atac terrorista contra musulmans en un centre de culte i refugi". "Mentre les autoritats segueixen investigant i els detalls han de ser confirmats, és punyent presenciar tal violència sense sentit. Diversitat és la nostra fortalesa i tolerància religiosa és un que valor que els canadencs estimem", ha afegit el primer ministre.

Trudeau ha acabat assenyalant que "les institucions policials canadencs protegiran els drets de tots els canadencs i farem tots els esforços possibles per aprehendre els culpables d'aquest acte i tot acte d'intolerància".



Primeres imatges de la zona on s'ha registrat l'atac. Vídeoo: Youtube

En termes similars s'hi ha expressat el primer ministre de la província del Quebec, Philippe Couillard, que ha qualificat l'atac de "terrorista". Couillard ha assenyalat en un tuit que "com a resultat d'aquest acte terrorista, he demanat que la bandera a l'Assemblea Nacional (Parlament provincial) onegi a mig pal".

Crítiques de Donald Trump Junior

El primer ministre canadenc, Justin Trudeau, ha condemnat l'atac, que ha qualificat de "covard" i ha assenyalat que està sent informat de la situació pels responsables de seguretat. El tuit de Trudeau ha estat aprofitat per Donald Trump Junior, un dels fills del president nord-americà Donald Trump, per criticar el primer ministre canadenc.

"El fallit líder del Canadà, Justin Trudeau, està portant pel mateix camí que nosaltres vam començar fa 8 anys. Resem pel Canadà", ha dit Trump Junior al seu compte de Twitter.

El fill del president nord-americà ha acompanyat el seu text amb dues imatges en paral·lel del tuit de Trudeau d'aquest diumenge confirmant que el Canadà seguirà rebent refugiats i de l'enviat avui pel primer ministre lamentant l'atac de la ciutat de Quebec.

El govern del Quebec ha dit que ha desplegat forces policials "contra el terrorisme" en resposta a l'atac i l'alcalde de Mont-real va confirmar que la policia ha redoblat la vigilància a la ciutat.