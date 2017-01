La factura de l'electricitat pujarà aquest mes el 26 % en 12 milions d'habitatges

La factura elèctrica pujarà aquest mes de gener el 26 % –o prop de 14 euros en termes absoluts– enfront del rebut del mateix mes de l'any passat per a un consumidor mitjà acollit a la tarifa regulada o preu voluntari al petit consumidor (pvpc), a la qual hi ha vinculades 12 milions de llars.

Segons dades del simulador de factura de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el rebut elèctric per a una unitat domèstica «tipus», amb una potència contractada de 4,4 quilowatts (kW) i un consum anual de 3.000 quilowatts hora (kWh), ascendirà aquest mes a 65,69 euros enfront dels 51,97 euros del mateix mes de l'any passat, la qual cosa suposa 13,7 euros més o el 26 %. Respecte del rebut del desembre, la pujada és del 9%, uns 5 euros més. Totes les comparatives estan fetes amb dades preses fins ahir, 29 de gener, l'últim dia disponible en els simuladors de la CNMC.

El rebut elèctric reflecteix així el fort increment que ha viscut el mercat majorista aquest mes, que ha tocat nivells que no es veien des del desembre del 2013 amb 91,88 euros el megawatt-hora (MWh) de mitjana el dia 25 i amb hores que estan per sobre dels 100 euros. De fet, aquest mes està a punt de convertir-se en una de les arrencades d'any amb el megawatt més car, amb 71,4 euros de mitjana mensual.

Uns preus màxims que han coincidit amb una onada de fred que va fer que els termòmetres arribessin a mínims a Espanya i va disparar el consum elèctric enmig d'un intens debat social i polític. Al detall de la factura, aquesta pujada dels preus del mercat majorista elèctric suposa al voltant del 35 % del rebut d'aquests 12 milions de consumidors acollits a la tarifa regulada, mentre que el 65% restant correspon a impostos i als denominats peatges, que fixa el govern i que estan congelats per a aquest any. Per a la resta de consumidors, 13 milions que estan al mercat lliure, aquesta evolució del mercat majorista no té un reflex tan directe en els rebuts, ja que tenen contractes amb un preu fixat per a un període, habitualment, d'un any. Les fortes pujades del mes han tornat a reobrir el debat sobre el sector elèctric i el funcionament del mercat dominat pels majoristes.