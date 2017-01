Una formació que ha de verterbrar la «transformació real»

? L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va esbossar quatre desitjos per a la construcció del nou espai: «que ens creguem els objectius davant de les sigles», va reclamar la dirigent de BComú. «No deixem que els tempos electorals prevalguin per sobre de la política que volem construir i que aquest no sigui un espai que es miri el melic», va reclamar Colau. En una crida a fer-lo també el «més feminista», l'alcaldessa de Barcelona va defensar que l'espai polític de les esquerres ha de «fer un pas més». I «que vertebri un autèntic projecte de país per a Catalunya; és necessari, era una intuïció». Tot plegat, per construir des de les institucions catalanes «una transformació real per la justícia social, democràtica i pels drets». Ho va dir davant de 2.000 persones, segons els comuns.