La francesa Iris Mittenaere, nova Miss Univers

La francesa Iris Mittenaere ha estat coronada Miss Univers 2016 a la gala celebrada a Manila, i succeeix en el títol a la filipina Pia Wurtzbach, que va guanyar l'edició de 2015.

La primera finalista va ser la representant d'Haití, Raquel Pélissier, i el tercer lloc va ser per a la colombiana Andrea Tovar.

Mittenaere, amb 24 anys d'edat i 173 centímetres d'alçada, estudiant de medicina dental i model de Lille, s'ha convertit en la segona francesa a guanyar el títol, més de sis dècades després que la seva compatriota Christiane Martel ho aconseguís el 1953.

"No m'ho crec, ha estat una gran sorpresa", va declarar Mittenaere en la roda de premsa posterior a l'esdeveniment, on ha assegurat que ni tan sols esperava passar a la ronda final.

La francesa va dir que se sent "molt orgullosa de portar aquesta corona a Europa", ja que el vell continent no havia tingut una Miss Univers des de la noruega Mona Grudt el 1990.

La gala, conduïda pel presentador nord-americà Steve Harvey amb l'assistència de la model Ashley Graham al pavelló Mall Of Àsia Sorra de Pasay de Manila, va començar amb l'elecció de les tretze semifinalistes d'un total de 86 aspirants de tot el món.

Després de la primera selecció van tenir lloc desfilades en vestits de bany i vestits de nit, mentre el nombre de candidates es reduïa a nou, sis i finalment tres després que les misses fossin sotmeses a les preguntes dels sis membres del jurat.

Després d'anunciar-se que la representant colombiana Andrea Tovar quedava en tercer lloc, la francesa i la seva competidora haitiana -8 centímetres més alta- es van situar cara a cara durant breus moments de tensió fins que Harvey va pronunciar el nom de la guanyadora.

Aquesta bellesa de cabells castanys, que va destacar per la seva elegància sobre la passarel·la, va acudir al certamen com Miss França 2015, títol que va guanyar en representació de la regió Nord-Pas de Calais.

La Miss Univers de la 65 edició del certamen va assegurar que aprofitarà el seu regnat d'un any per viatjar pel món i realitzar accions de caritat amb l'objectiu de promocionar la "educació per a tots els nens i especialment per a les dones joves".