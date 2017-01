Homs denuncia Rajoy a la Fiscalia per "prevaricació i desobediència" al TC

Francesc Homs tria seguir pel mateix camí que l'estat espanyol fa servir contra seu. El portaveu del PDeCAT al Congrés dels Diputats ha presentat una denúncia contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, contra l'exministre de Sanitat Alfonso Alonso i contra l'exsecretària d'estat de Serveis Socials Susana Camarero, per haver "desobeït" les sentències del Tribunal Constitucional (TC) sobre les subvencions estatals amb càrrec a l'assignació tributària de l'IRPF. En roda de premsa aquest dilluns a la tarda, Homs ha explicat que els acusa de possible desobediència i prevaricació administrativa. Homs assegura que no comparteix els arguments de la fiscalia en contra seu pel 9-N però considera que té "tot el dret de defensar-se" fins i tot girant les raons en contra seu, "com un mirall". Entén que la denúncia suposa un "repte" per la fiscalia i creu que aquesta serà "la prova del cotó" per evidenciar que se'ls "persegueix per les idees, per haver posat les urnes".

Homs ha presentat aquest dilluns al matí la denúncia davant de la Fiscalia Provincial de Barcelona perquè es querelli contra Rajoy, Alonso i Camarero i que en fer-ho "utilitzi els mateixos arguments" que es facin servir en contra polítics catalans pel procés participatiu del 9-N. "N'hi ha que s'han passat tres pobles", ha dit col·loquialment Homs en roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit.

Així ha posat d'exemple les deu sentències en què el TC dóna la raó a la Generalitat en el conflicte de competències per una resolució estatal en què es convocava subvencions per a programes d'interès general a càrrec del 0,7% de l'IRPF. L'última, aquest gener. "El TC diu clarament que qui és competent per convocar i gestionar les subvencions vinculades a l'IPRF davant del tercer sector és la Generalitat, i no l'Estat", ha argumentat Homs.

De fet, el portaveu del PDeCAT al Congrés ha explicat que la denúncia es basa en aquest i en dos elements més: "la reiterada omissió d'una obligació legal", ha dit Homs en referència a una setantena de sentències des de 1992 sobre el caràcter exclusiu de l'assistència i els serveis socials, segons argumenta la denúncia. I el tercer factor: que "els denunciats van incomplir amb coneixement de quina era la conseqüència d'aquelles sentències dictades pel TC".

El 9-N, "com un mirall"

Per tot això, ha conclòs Homs, la fiscalia "hauria d'incoar un expedient per una acusació formal per possible delicte de prevaricació i desobediència" en base els articles 404 i 410 del Codi Penal. En aquest sentit, Homs pretén "girar en contra seu " els arguments que fa servir la Fiscalia i l'Estat en el cas del 9-N. "Tenim tot el dret del món de defensar-nos i si cal utilitzant els seus arguments posant-los-hi com si fos un mirall", ha apuntat.

"Hi ha coses que s'han de desemmascarar". I en aquest sentit, vol que aquestes sentències i les "desobediències" del govern espanyol serveixin com a "prova del cotó" que el judici del 9-N és polític: "Hi ha qui considera que se'ns persegueix per haver desobeït. Ara tindran la prova del cotó per interposar querelles pels que han desobeït davant de sentències fermes. I si no, senyal que se'ns persegueix per idees, per haver posat les urnes", ha reblat.

"Si per allò [el 9-N era "un acte degut, no era sentència ferma"] se'ns acusa de prevaricació i desobediència, imagini's per deu sentències consecutives", ha exclamat Homs en roda de premsa. En aquest sentit, Homs ha afegit: "Quan el govern espanyol incompleix per deu vegades consecutives com a mínim, fins ara no li no passa res, ni veig cap fiscalia promovent actuacions ni líders polítics posant-se les mans al cap"."Veurem la reacció de la fiscalia i de l'Estat" ara, ha dit Homs en defensar la tesi que la denúncia que ha presentat és un "repte" per a la fiscalia.

Inhabilitació per a Rajoy?

En ser preguntat sobre si la fiscalia hauria de demanar en aquest cas també inhabilitació per a Rajoy i els membres del seu govern, Homs ha contestat: "El que posem de manifest és que la fiscalia hauria d'actuar amb congruència amb ella mateixa. Però és cert que la fiscalia ha tingut moltes posicions".

En aquest sentit ha recordat que per unanimitat la junta de fiscals catalans va considerar que no hi havia motiu per a una querella en el cas del 9-N i que després per "imposició" –"no té cap altra explicació"- "van canviar de criteri i ara són uns entusiastes de la posició expressada per representants polítics del PP. En això estem". "Davant d'aquesta denúncia no sé com actuarà la fiscalia però sé quin valor té en el context d'un procediment que és de tot menys jurídic", ha reblat.