Junqueras obre la porta a avançar el referèndum

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha obert aquest dilluns de nou la porta a que, tal i com demanen des de la CUP, la celebració del referèndum previst per al setembre s'acabi avançant en el temps.

Tot i no donar-ho per fet i recordar que hi ha un calendari "i uns compromisos" que el fixen a la tardor de 2017, Junqueras ha admès que "és possible fer-lo abans de l'estiu".

D'altra banda, el videpresident s'ha mostrat "content" per la decisió de la CUP de donar el seu vistiplau als pressupostos per al 2017 i permetre la seva aprovació. Per a Junqueras, aquesta és "una passa important i decisiva" en el procés d'independència i cap al referèndum.



Junqueras sobre Santi Vidal

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha valorat per primer cop aquest dilluns, en una entrevista a Rac1, les declaracions que el fins ara senador d'ERC Santi Vidal havia anat fent a diverses xerrades explicant que el Govern aconseguia dades fiscals il·legalment o que feia tractes amb estats no europeus i amb l'OTAN per quan Catalunya assoleixi la independència. Junqueras, que ha negat que res del que assegurava Vidal sigui cert, ha considerat, a més, que l'exjutge "s'ha explicat molt malament", i ha evitat anar més enllà en la valoració de les seves paraules.

El que sí ha volgut és comparar com Vidal ha plegat de senador "assumint les seves responsabilitats" i, en canvi, "altres que han fet coses infinitament pitjors, no dimiteixen ni ningú els força a dimitir", apuntant a l'exministre i diputat Jorge Fernandez Díaz i al jutge i ex director de l'OAC, Daniel de Alfonso.

A més, Junqueras ha afirmat que no coneixia el contingut de les xerrades de l'exsenador, i ha volgut animar a que els organismes de protecció de dades investiguin la Generalitat si ho desitgen per deixar clar que no es comet cap irregularitat.