L'ANC xifra en uns 15.000 els inscrits per donar suport a Artur Mas el 6-F

Imatge d´arxiu de l´arribada d´Artur Mas al TSJC citat per declarar sobre el 9-N el 15 d´octubre del 2015 arxiu/acn

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va assegurar ahir que més de 15.000 persones ja s'havien inscrit a la manifestació prevista el 6 de febrer amb motiu de la declaració judicial de l'expresident Artur Mas pel 9-N, mobilització per a la qual de moment es preveu que es noliegin mig centenar d'autocars.

Segons va explicar l'entitat en un comunicat, a primera hora del matí d'ahir diumenge la xifra d'inscripcions se situava per damunt de les 15.000 persones i una cinquantena d'autocars, xifres que l'entitat va qualificar de «molt positives». Les entitats sobiranistes van animar els ciutadans, fa setmanes, a demanar festa aquell dia per poder oferir al màxim de suport a l'expresident.

Aquesta va ser una de les qüestions abordades ahir en la reunió extraordinària del secretariat nacional de l'ANC, que també va analitzar la campanya «unitària» a favor del sí en el referèndum del setembre, una campanya que, segons l'entitat, hauria d'arrencar a la primavera.



«Vidal ha reconegut l'error»

D'una altra banda, en declaracions a RAC1, el president de l'ANC, Jordi Sànchez, es va referir a la dimissió del senador per ERC Santiago Vidal després de la tempesta política desfermada en transcendir declaracions seves en conferències organitzades per l'ANC en què hauria afirmat que el Govern té de forma «il·legal» dades fiscals dels catalans.

«Sabíem que hi havia actes de l'ANC als quals hi anava Vidal, però el contingut concret, no. Ell ha reconegut l'error. S'ha de valorar que ha assumit una responsabilitat, ha deixat el càrrec de senador i ha tancat la seva agenda d'actes. És un exemple del fet que quan algú s'equivoca, ha d'assumir responsabilitats», va afirmar el capdavanter de l'ANC.