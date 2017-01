Les onades de calor provocaran vuit vegades més morts a mitjans de segle a Catalunya

Les onades de calor provocaran cap a mitjans de segle vuit vegades més morts que en l'actualitat a Catalunya. Així, si ara hi ha uns 300 morts anuals, cap al 2050 es preveuen unes 2.500 morts cada any, a causa de l'increment i intensitat de les onades de calor. És una de les principals conclusions del Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC), que preveu un increment de la temperatura mitjana de fins a 1,4ºC, i una reducció de prop del 10% de la pluviometria. Això, entre altres conseqüències, a més de la salut, podria perjudicar la producció agroalimentària, el turisme i l'abastiment d'aigua.

El Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC) s'ha presentat aquest dilluns al Palau de la Generalitat i analitza l´estat del clima i la seva evolució recent i futura a Catalunya, així com els seus impactes en els sistemes naturals i humans. Hi han intervingut 141 autors i 44 revisors procedents de totes les universitats públiques i dels principals centres de recerca de Catalunya i ha estat impulsat conjuntament pel Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència -mitjançant el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS)-, el Departament de Territori i Sostenibilitat -mitjançant l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el Servei Meteorològic de Catalunya- i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).

El conseller d´Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha presidit l'acte, on també han intervingut el president de l´Institut d´Estudis Catalans, Joandomènec Ros; el director de l´Àrea de Ciència i coneixement de la Fundació Bancària "La Caixa", Jordi Portabella; el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), Arnau Queralt, i el doctor Javier Martin Vide, coordinador científic de l´informe i catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, que ha fet un resum de l'informe.