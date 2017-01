Mor una nena de set anys en precipitar-se des d´un quart pis a Zamora

Una menor de set anys d'edat ha perdut la vida després de precipitar-se des d'un quart pis al carrer Arapiles de Zamora capital prop de les set d'aquest matí.

El cos de la nena ha estat trobat a la vorera de l'esmentada via i la Policia ja investiga les possibles causes d'aquest dramàtic succés, del qual de moment no han transcendit més dades.

El carrer en què ha estat trobada la menor ha estat tallat al trànsit des de la intersecció amb Cardenal Cisneros i en aquests moments és visible una nombrosa presència de vehicles policials. La mesura aquesta provocant embussos en aquesta cèntrica avinguda en plena hora punta de major intensitat de trànsit.

Quan els agents de la Policia Nacional han pujat a l'habitatge per veure des d'on podia haver-se precipitat la menor, s'han trobat amb que els pares, de nacionalitat espanyola, l'estaven buscant per la casa.

El subdelegat ha explicat que l'habitació on dormia la menor amb la germana té doble finestra i la persiana baixada.

La Policia investiga si, pel lloc on va ser trobat el cadàver, la petita va poder precipitar-se per aquesta finestra, encara que també està proper un balcó de la casa.

El subdelegat ha manifestat que "no descarten cap hipòtesi" sobre el que ha passat, i ha informat que els progenitors estan declarant a comissaria, mentre que la germana ha estat posada a disposició de la Fiscalia de Menors per prendre-li declaració.

García Bermejo ha assegurat que no li consta que els pares tinguin antecedents policials.

La Policia Municipal va tallar al trànsit durant prop de tres hores el carrer en què ha ocorregut el succés, al barri de Los Blocs.