El PDeCAT i ERC no descarten avançar la consulta si hi ha inhabilitacions

Les formacions independentistes del PDeCAT i ERC no descarten avançar el referèndum sobiranista que tenen previst celebrar a Catalunya el setembre vinent, una qüestió que concretaran en funció de l'estratègia del Govern i de si els judicis pel 9-N acaben amb inhabilitacions. El president del grup de Junts pel Sí (JxS), Jordi Turull, no va descartar així que es pugui avançar el referèndum, ja que «com més aviat puguem fer-ho, millor», encara que creu que és millor no «especular» amb les dates. «Tenim un acord amb la CUP que diu màxim al setembre, però si Espanya segueix en aquesta línia d'anar a una justícia polititzada, prendrem les decisions oportunes», va asseverar.

En la mateixa línia, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, va declarar que «en funció de la bel·ligerància de l'estat» davant el procés sobiranista i en el cas que Forcadell sigui inhabilitada «podria ser» que el Govern avancés la convocatòria d'una consulta independentista. «Haurem de reaccionar si es genera aquest escenari», va defensar la diputada.