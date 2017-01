Quatre intoxicats per una mala combustió d'una estufa a Arbúcies

Dos adults i dos menors de 4 i 2 anys van quedar intoxicats per la mala combustió d'una estufa a casa seva a Arbúcies (la Selva). Segons van informat els Bombers de la Generalitat, l'avís es va rebre a un quart de dues de la matinada en un habitatge situat al número 4 del carrer de Ramon Pagès, en ple centre de la població selvatana. Els quatre inquilins de la casa presentaven forts marejos i símptomes d'intoxicació per diòxid de carboni (CO2). El mal funcionament d'una estufa i la poca ventilació podrien ser les causes de l'incident. Dos dels afectats es troben en estat menys greu.