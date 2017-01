Susana Díaz apel·la a un PSOE en què no hi hagi «més etiquetes ni cognoms»

La presidenta de la Junta d'Andalusia i secretària del PSOE-A, Susana Díaz, va apel·lar ahir a «recuperar, en els propers mesos, el sentit profund de la paraula company» en el si d'un PSOE en què «no hi hagi més etiquetes i cognoms». En la seva intervenció en la inauguració de la Casa del Poble del PSOE a Ayamonte (Huelva), Díaz va indicar que, a partir d'ara, «l'única paraula que hem de voler que ens uneixi és la de company i socialista». «Sentim-nos orgullosos de ser socialistes i de ser companys, que si estem units, si pensem en els ciutadans i deixem de mirar-nos el melic, guanyarem totes les eleccions que se'ns posin al davant», va asseverar.

Díaz va considerar que el partit «entra en una etapa diferent», en què necessita «gent forta per enfrontar-se a la dreta i sensible per posar solucions sobre la taula». «Hem de tenir un partit unit, cal passar pàgina, estem en un punt d'inflexió i cal abandonar les derrotes electorals, necessitem el PSOE més PSOE que mai, un partit que representi la majoria i que garanteixi que tots viurem millor», va assenyalar. Díaz, que no es va referir a Pedro Sánchez, va precisar que «quan volem guanyar la confiança dels que estan fora cal veure d'on venim, pensar en qui som, com hem arribat fins a aquí, quina és la nostra història».

A més, va assenyalar que «els ciutadans estan esperant el PSOE, desitgen que aquest partit se'ls posi al davant i els digui que "estem aquí disposats a aixecar-nos, a recuperar la teva confiança i a lluitar perquè el futur dels teus fills sigui millor que el d'ara"». I això, va apuntar, ho pot fer el PSOE sent «fidel als nostres valors» i a tot allò que «van representar Pablo Iglesias», fundador del partit, i «Felipe González, que va somiar una Espanya millor, moderna, pròspera», i també va al·ludir a Zapatero.