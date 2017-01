Carrefour anuncia que deixa de vendre panga a Espanya

La cadena de distribució Carrefour ha anunciat avui que deixa de vendre panga en els seus hipermercats i supermercats a Espanya, en línia amb la decisió adoptada pel grup francès en altres països europeus.

Així ho han assegurat a Efe fonts oficials de la companyia, que han explicat que aquesta és una decisió adoptada "de manera preventiva" i que està "alineada amb la d'altres països del grup".

A principis d'aquesta setmana, la divisió belga de Carrefour va informar a través d'un comunicat que deixava de posar a la venda panga -tant fresc com congelat- causa de motius mediambientals.

"Donats els dubtes que existeixen sobre l'advers impacte de les granges de panga en el medi ambient, hem decidit deixar de vendre aquest peix i ja s'han suspès les comandes", indicava el comunicat.

La cadena d'origen francès ha explicat que mentre la qualitat del panga posat a la venda era "impecable", hi havia dubtes sobre els mecanismes de control de les granges on es conrea -la majoria localitzades a Vietnam- per evitar que els residus contaminin les seves aigües.

Espanya, deficitària en el comerç de productes pesquers, és el país de la UE que més panga va importar el 2015, encara que la seva entrada va disminuir respecte a l'any anterior, segons dades de l'Organització de l'ONU per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO).

Gairebé tots els proveïdors són d'Àsia, amb el Vietnam al capdavant, seguit d'Indonèsia, Tailàndia, Bangla Desh i Birmània.

Les importacions espanyoles de panga procedent del Vietnam van arribar 23.179 tones el 2015 i un valor de 47,6 milions d'euros, segons dades del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

El gerent de l'Associació Empresarial de Productors de Cultius Marins (Apromar), Javier Ojeda, ha declarat a Efeagro que la decisió de la multinacional no ha de suscitar alarma sobre seguretat alimentària, "ja que el peix que es ven a la UE és segur" .