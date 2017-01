Carrefour retira el panga i reobre la polèmica sobre aquest peix

La cadena de distribució Carrefour ha reobert el debat europeu sobre el panga, després que la seva divisió belga i també la francesa anunciessin que deixaran de vendre aquest peix per motius ambientals. El panga, comprat generalment a l'Àsia, té Espanya com a principal importador de la Unió Europea (UE).

Carrefour -considerat el grup de distribució més important d'Europa per volum de vendes- ha tornat el panga al centre del debat públic en aquest cas, no per dubtes relacionats amb la seguretat alimentària, sinó per "raons ecològiques".

"Donats els dubtes que existeixen sobre l'advers impacte de les granges de panga en el medi ambient, hem decidit deixar de vendre aquest peix i ja s'han suspès les comandes", va anunciar la divisió belga de la signatura a principis d'aquesta setmana.

La cadena d'origen francès va explicar que mentre la qualitat del panga posat a la venda era "impecable", hi havia dubtes sobre els mecanismes de control de les granges on es conrea -la majoria localitzades a Vietnam- per evitar que els residus contaminin les seves aigües.

A Espanya, aqüicultors i ecologistes han donat suport a que les empreses es preocupin per la sostenibilitat a l'hora de triar quin peix venen.

Espanya, deficitària en el comerç de productes pesquers, és el país de la UE que més panga va importar el 2015, encara que la seva entrada va disminuir respecte a l'any anterior, segons dades de l'Organització de l'ONU per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO).

Gairebé tots els proveïdors són d'Àsia, amb el Vietnam al capdavant, seguit d'Indonèsia, Tailàndia, Bangla Desh i Birmània.

Les importacions espanyoles de panga procedent del Vietnam van arribar 23.179 tones el 2015 i un valor de 47,6 milions d'euros, segons dades del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

El gerent de l'Associació Empresarial de Productors de Cultius Marins (Apromar), Javier Ojeda, ha declarat a Efe que la decisió de la cadena de distribució és "normal", a més de mostrar la seva comprensió perquè es preocupi per criteris de "sostenibilitat ambiental i social ".

Ojeda ha recalcat que la decisió de les multinacionals no respon, ni ha de suscitar alarma sobre seguretat alimentària, "ja que el peix que es ven a la UE és segur".

No obstant això, ha afegit, la distribució preocupa perquè és "flagrant" el dany que causa la cria d'aquesta espècie al medi ambient al país asiàtic, si bé no ha volgut opinar sobre si a Espanya haurien de produir retirades similars.

El panga competeix des de fa anys amb peixos nacionals, també pel seu preu, i Apromar esmenta específicament la competència amb la truita espanyola.

El responsable del Programa Marí de WWF a Espanya, José Luis García Varas, ha dit a Efe que la seva organització recomana als consumidors panga amb el certificat "ASC", que acredita que un peix d'aqüicultura s'ha criat de forma respectuosa amb el medi ambient.

WWF considera que el segell ASC acredita que l'espècie ha seguit un procés d'avaluació que dóna garanties, segons García Varas, que ha afegit que fins i tot dins de la producció vietnamita un 20% compta amb aquesta traçabilitat. A Espanya és possible trobar panga amb aquest certificat.

Greenpeace no inclou al "panga" en la seva llista vermella d'espècies pesqueres, però en diversos informes ha ressaltat l'impacte del seu cria sobre la biodiversitat a Vietnam, problemes de contaminació del riu Mekong o "desforestació" per establir granges.