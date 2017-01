Gairebé un milió i mig de firmes demana que Donald Trump no visiti el Regne Unit

La petició a la qual se sol·licita al Govern britànic que impedeixi que el president dels Estats Units, Donald Trump, faci una visita oficial al Regne Unit aquest any va superar ahir el milió quatre-centes mil signatures. Tot i això, la primera ministra britànic, Theresa May, va assegurar que manté la invitació perquè Trump visiti el país.

La sol·licitud, iniciada pel ciutadà britànic Graham Guest, i que haurà de ser debatuda pels diputats, va ser penjada dissabte a la web de peticions al Parlament arran de la controvèrsia causada per Trump en vetar l'ingrés als EUA de ciutadans de diversos països amb població musulmana. Malgrat el clam popular, un portaveu del govern de la primera ministra britànica, Theresa May, va dir ahir que la «la invitació ha estat cursada i acceptada» pel nou president nord-americà i que no es cancel·larà.

Fonts del número 10 de Downing Street, residència oficial de la primera ministra britànica, van manifestar ahir que cancel·lar-la seria un gest «populista», que els EUA és un «aliat important» i que «cal pensar en el llarg termini».

Mentrestant, els partits de l'oposició britànica van demanar que el govern no rebi el president després de conèixer l'abast de la nova política migratòria. Les polèmiques mesures acordades per Trump veten l'entrada als EUA de ciutadans amb passaports de Líbia, Sudan, Iraq, Somàlia, Síria, el Iemen i l'Iran, països amb historial terrorista. A més, suspenen tant l'entrada de tots els refugiats durant 120 dies com la concessió durant 90 dies de visats a ciutadans amb passaports dels set països esmentats.

En la seva reunió de divendres a Washington, May va convidar Trump a visitar Londres per ser rebut per la reina Elisabet II. En aquesta entrevista, May i Trump van abordar diversos assumptes, com la negociació d'un acord comercial un cop que el Regne Unit surti de la Unió Europea (UE), previsiblement a la primavera del 2019. El ciutadà britànic que va iniciar la petició al Parlament, Graham Guest, va declarar que la seva finalitat era posar «el focus» en Trump i va lamentar que la visita «legitimaria» la seva presidència, ja que utilitzaria «la foto» i la trobada amb la reina Elisabet II per reforçar-se en el càrrec.

D'altra banda, els màxims directius d'importants empreses d'EUA van unir la seva veu a les crítiques que han generat les últimes mesures migratòries de Trump, que a més estaven generant ahir fortes caigudes borsàries. «No és una política a la qual donem suport», va afirmar Lloyd Blankfein, director general de Goldman Sachs, líder mundial de banca d'inversió, en un missatge enviat als seus empleats. Una posició similar va reflectir ahir el grup Ford, la principal firma del motor als EUA, que va destacar la «rica diversitat» que defensa la firma dins i fora del país i «el respecte per tothom». «Apple no existiria sense la immigració», va assegurar Tim Cook, màxim responsable de la firma amb la capitalització borsària més important d'EUA. En termes semblants es va expressar el director general de la firma Google, Sundar Pichai, que va recordar que «durant generacions aquest país ha estat la llar d'immigrants».