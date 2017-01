Investiguen un funcionari que hauria cobrat sense treballar

La Diputació de València investiga si el funcionari que té el comandament d'arxiu provincial, Carles Recio, ha incomplert la seva jornada laboral els últims deu anys. El diputat responsable del personal, José Ruiz, va informar que consten els registres diaris de Recio en els controls biomètrics amb els quals es fa el seguiment de les entrades i sortides dels empleats als seus llocs de treball. No obstant això, després de conèixer ahir que Recio admet no treballar des de fa deu anys per un lloc de responsabilitat pel qual cobra prop de 50.000 euros anuals, el diputat ha ordenat l'obertura d'un expedient informatiu, que tindrà un instructor i un secretari, per demanar informació i, si escau, exigir les responsabilitats oportunes.