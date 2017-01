Junqueras troba possible avançar el referèndum a abans de l'estiu com vol la CUP

El vicepresident del Govern de la Generelitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va assegurar ahir que seria «possible» convocar el referèndum per abans d'estiu, com demana la CUP, si s'intensifica la pressió judicial sobre l'independentisme.

Junqueras va assegurar que és «possible» celebrar abans d'estiu el referèndum sobre la independència, si bé va puntualitzar que el Govern té «uns compromisos» i li «agradaria complir-los en les millors condicions possibles». Això sí, si la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, és finalment inhabilitada, «algun tipus de resposta hem de ser capaços de donar», va afirmar.

Posteriorment, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va explicar que és preferible celebrar el referèndum al setembre d'aquest any, tal i com està previst en el full de ruta, encara que «cal estar preparats per si les circumstàncies obliguessin a celebrar-ho abans».