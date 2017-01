El jutge arxiva la denúncia contra els regidors que van obrir l'ajuntament de Badalona per la Hispanitat

El jutge ha arxivat la causa contra els sis regidors de l'Ajuntament de Badalona (Barcelonès) que van obrir les portes del consistori del 12-O, en considerar que es van limitar a fer una «escenificació», que no constitueix delicte perquè «el dret penal no castiga les performances».

En una resolució, que es pot recórrer, el jutge sosté que si els regidors haguessin obert les portes del consistori a la ciutadania i als empleats públics i tots ells haguessin entrat a l'ajuntament el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, cosa que no va ocórrer, això hauria estat «la veritable desobediència». Per contra, remarca que els fets es van limitar a «una mera perfomance», que defineix com una actuació o representació artística amb cert grau d'improvisació, que no suposa delicte. «Ras i curt, el dret penal no castiga les performances», conclou. Segons el magistrat, els sis investigats –els regidors Oriol Lladó –primer tinent d'alcalde i alcalde accidental aquell dia–, José Antonio Téllez, Agnès Rotger, Eulàlia Sabeter, Fátima Taleb i Francesc Duran, de Guanyem Badalona (integrat per Podem i la CUP) i ERC-, van fer creure «molt hàbilment» que desobeïen, malgrat que sabien que no ho estaven fent.

«S'han d'emmarcar els fets en el clima polític actual, on una certa part de la població catalana, o almenys una certa part de la seva representació política, creu convenient la desobediència com a mitjà per aconseguir els seus objectius», sosté el jutge, Josep Maria Noales, un dels magistrats catalans que van signar el manifest a favor de la consulta sobiranista a Catalunya.