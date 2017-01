La manca d'acord a Podem apunta a l'enfrontament entre Iglesias i Errejón

Ahir, dos dies abans del límit fixat perquè els diferents sectors de Podem arribessin a un pacte, la manca d'acord en les diferents reunions i converses que han mantingut porta gairebé irremeiablement a pensar que finalment Pablo Iglesias i Íñigo Errejón defensaran projectes diferents.

L'últim indicador de la manca de sintonia entre els dos sectors va ser la reunió que ahir al matí havia convocat l'equip d'Igualtat de la iniciativa Recuperar la il·lusió, que secunda Errejón, i a la qual ni tan sols van acudir els representants del sector de Pablo Iglesias (Podem per a totes) ni d'Anticapitalistes (Podem en Moviment).

Una absència davant la qual la responsable d'Igualtat, Clara Ser-ra, va mostrar la seva preocupació: «crida l'atenció que els que parlen tota l'estona d'unitat i ruptura de la unitat no vinguin a les reunions on hauríem de posar-nos acord», va dir. A la trobada amb el cercle estatal LGTBI i el de dones més grans de 50 anys, les propostes s'han incorporat al text dels errejonistes, hi va assistir també el responsable d'Internacional del partit, Pablo Bustinduy, que aquest cap de setmana va mantenir converses amb la cap del gabinet d'Iglesias, Irene Montero, per apropar postures.

Converses que no van servir tampoc per tancar cap acord, sinó que es van centrar a contrastar les seves diferents visions polítiques, segons ha explicat.

Bustinduy també va indicar que té la «sensació» que només ells, els promotors de Recuperar la il·lusió són els que van a totes les reunions, i encara que insisteix que «queda temps» per a l'acord, també remarca que cal «desdramatitzar» si hi ha qüestions que han de decidir els inscrits.

Per això, també va fer una crida a desenvolupar un procés «constructiu» amb to «fratern» i no convertir-lo en una mena d'enfrontament o de dol amb caire de «tragèdia grega». «Nosaltres mantenim la mateixa disposició a arribar a acords en tot el que sigui possible i, en el que no, cal desdramatitzar si no s'arriba a un grau de consens que satisfaci les dues parts, en una organització democràtica es vota i l'endemà s'assumeix com a vinculant el resultat i no passa absolutament res», va subratllar Bustinduy.

Clara Serra, per la seva banda, es va mostrar decebuda per l'absència ahir dels equips d'Iglesias i d'Anticapitalistes a la reunió per tal de consensuar un document d'Igualtat, ja que considera que precisament aquest afer hauria de servir per donar exemple. «Crec que guanyarem totes si estem totes d'acord en això perquè al partit hi ha lògiques masculines i d'enfrontament i el feminisme hauria d'estar fora de perill d'aquestes dinàmiques» i fer «un pas» que seria fonamental, va emfatitzar.

Del document d'Igualtat de la iniciativa Recuperar la il·lusió, Serra assenyala com a línies vermelles el «blindatge pressupostari» per a aquesta matèria, i la creació d'una secretaria d'Igualtat a l'executiva, així com avenços en el programa electoral que posin en evidència el compromís de la formació lila.