Les morts per onades de calor es multiplicaran per vuit a Catalunya

La mortalitat a conseqüència de la calor pot passar de les 300 persones mortes anualment en l'actualitat a Catalunya a 2.500 el 2050, cosa que equival a un augment del 833%, segons el tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (ICC) presentat ahir.

L'informe, en el qual han participat 140 científics i 40 revisors, apunta moltes altres conseqüències derivades de l'escalfament global, que s'estima que provocarà un augment d'1,4ºC cap al 2050, com el risc d'introducció de malalties com el dengue, el chikungunya i la malària o el descens de les captures de pesca fins al 20% en el període 2051-2060.

L'ICC també preveu una reducció de la pluviometria de gairebé el 13% i un fort descens dels recursos hídrics per al 2051 (9,4% a les comarques pirinenques, 18,2% a les de l'interior i 22% a les del litoral), un augment dels incendis forestals i l'increment de trams de platja amb vulnerabilitat alta o molt alta, especialment al tram nord de la costa catalana.

L'estudi recorda els efectes presents del canvi climàtic, com les 3.500 morts prematures anuals per la contaminació de l'aire a l'àrea metropolitana de Barcelona o que el mar hagi augmentat 4 centímetres per decenni des del 1990, i indica que «els menors, els ancians o persones amb patologies prèvies i el nivell socioeconòmic més baix» tendeixen a patir més aquestes conseqüències. Els escenaris climàtics futurs, segons informa l'ICC, apunten a un augment de les temperatures extremes, de les onades de calor, de les nits tropicals (especialment al litoral i prelitoral), de la torrencialitat i dels dies amb pluges molt intenses.

Els ecosistemes podrien veure superada la seva capacitat de funcionament i estructura, i alhora empitjorarien els efectes de la contaminació atmosfèrica a causa de l'augment de la temperatura. El conseller d'Afers Estrangers, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Raül Romeva, va indicar que «adaptar-nos als impactes del canvi climàtic ja no és una opció, és una urgència» i va manifestar que la presentació d'aquest estudi no és el final del projecte, sinó «l'inici d'un treball que hem de concretar amb polítiques».

Romeva va subratllar «el volum de coneixement extraordinari», «ha de traduir-se en actuacions pràctiques», ja que ha de «ser útil» i va afirmar que és necessari iniciar «una transició de model de producció, que tingui en compte la responsabilitat intergeneracional». El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va manifestar que, a través d'aquesta «obra magna», «hem de ser conscients del problema que tenim al davant» i va reivindicar «l'aposta del Govern pel desenvolupament sostenible», que va definir com a «moralment adequada i econòmicament competitiva».

Rull va recordar que es prepara «una llei del canvi climàtic al Parlament» i va destacar la presència en la presentació de diputats de gairebé tots els grups parlamentaris, cosa que significa que aquesta és una prioritat de país i no només del Govern, «d'un país avançat, modern i digne per a la gent que hi viu i la que hi viurà en un futur».

El coordinador científic de l'informe, Javier Martín Vide, que va fer un resum oral de l'informe, va manifestat que toca fer «un treball de divulgació» perquè la informació recollida a l'ICC arribi als més joves i ha demanat al Govern que l'informe no acabi «al calaix» com «lamentablement va passar amb l'anterior», segons va afirmar.