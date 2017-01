Obama alerta que els valors d'EUA «estan en risc»

L'expresident dels EUA Barack Obama va considerar ahir que «els valors nord-americans estan en perill», i alhora va assenyalar que està «encoratjat» pel compromís social al país contra les mesures migratòries adoptades per l'actual president, Donald Trump. «Ciutadans exercint el seu dret constitucional de reunió, organització i fent que les seves veus siguin escoltades pels oficials electes és exactament el que esperem veure quan els valors nord-americans estan en perill», va informar la portaveu d'Obama, Kevin Lewis, en un comunicat.

Aquesta és la primera declaració d'Obama després de deixar la Casa Blanca el 20 de gener, Trump assumís la presidència del país.

«En el seu discurs oficial final com a president, va parlar sobre l'important paper dels ciutadans i com tots els nord-americans tenen la responsabilitat de ser els guardians de la nostra democràcia, no només durant les eleccions, sinó tots els dies», va reiterar el seu portaveu.