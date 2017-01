El Partit Popular acusa el Govern català de pràctiques «xenòfobes» i «totalitàries»

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va acusar ahir la Generalitat d'estar atemptant contra els drets individuals dels catalans i va suggerir que les seves pràctiques són «totalitàries» i «xenòfobes».

Després del Comitè de Direcció del PP, Casado va subratllar que el Govern ha de donar explicacions sobre les «informacions escandaloses» que s'estan produint sobre les dades fiscals dels catalans que suposadament tindria la Generalitat, segons va assenyalar l'exjutge i exsenador d'ERC Santiago Vidal.

Els fets coneguts, va assenyalar, són «prou greus» perquè «es doni complerta resposta al Parlament» com ha demanat el PPC, i espera que els socialistes catalans s'uneixin a aquesta reclamació.

També per part del PP, el seu líder a Catalunya, Xavier García Albiol, va instar el President català, Carles Puigdemont, a presentar una denúncia als jutjats contra Vidal, per «coherència», i el va avisar que en cas contrari o «alguna cosa han d'amagar» o les acusacions són «veritat». «Quan l'estan acusant de robar dades dels catalans, de fer alguna cosa il·legal, ha d'anar immediatament als jutjats a denunciar» Vidal perquè «les seves paraules» desmentint les afirmacions «tinguin coherència», va argumentar Albiol.

Per la seva banda, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, no creu que hi hagi «cap altra sortida» a la situació catalana que «eleccions o eleccions», i va avançar que demanaran una comissió al Parlament sobre les afirmacions de l'exsenador d'ERC Santi Vidal.

Ciutadans, que ha demanat la compareixença del President de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre les suposades il·legalitats comeses pel Govern en l'obtenció de dades fiscals dels catalans, demanarà una investigació sobre aquests fets si el president no compareix o no els satisfan les seves explicacions.

I té clar que hi haurà eleccions els pròxims mesos a Catalunya, va subratllar Arrimadas en una roda de premsa a Madrid, on es va estrenar com a portaveu de la nova executiva del partit, elegida en primàries divendres passat, i en què es va mostrar «esperançada» de poder recuperar la Generalitat per als catalans.

En el cas que el Govern avancés la consulta sobiranista, com ha donat a entendre, només poden oferir «una repetició del 9-N» perquè les seves capacitats «són les mateixes», va recordar Arrimadas i, per tant, no poden fer cap altra cosa diferent. L'únic per al que va servir la consulta del 2014 va ser per gastar diners i tenir causes judicials. «Per a res més», va recalcar la nova portaveu.

Per la seva banda, el PSC va lamentar que el Govern estigui instal·lat en una «constant presumpció d'il·legalitat», tant per les «gravíssimes» paraules de Santiago Vidal com per un referèndum la data del qual «és indiferent que s'avanci un o dos mesos abans» del previst, ja que «no té recorregut» i és «il·legal».