Ryanair obrirà rutes des de Barcelona a Cracòvia, Luxemburg, Praga i Venècia

Ryanair oferirà noves rutes des de l´aeroport de Barcelona-El Prat a Cracòvia (dos vols setmanals), Luxemburg (quatre vols setmanals), Praga (un vol diari) i Venècia (nou vols setmanals) a partir de l´octubre de 2017, segons ha informat l´aerolínia irlandesa en una roda de premsa aquest dimarts. La companyia també estendrà els seus vols d´estiu a Brussel·les-Charleroi (un vol diari) i Nàpols (quatre vols setmanals) a la temporada d´hivern i oferirà més freqüències a Bolonya (nou vols setmanals), Budapest (un vol diari), Gran Canària (cinc vols setmanals), Eivissa (divuit vols setmanals), Màlaga (nou vols setmanals), Palma (quatre vols diaris), Sevilla (setze vols setmanals) i Tenerife (deu vols setmanals).

Amb aquesta planificació, Ryanair oferirà un total de 45 rutes des de l´aeroport de Barcelona-El Prat, amb 386 vols setmanals i preveu transportar 7,1 milions de passatgers aquest 2017, el que representaria un creixement del 10% interanual de la seva capacitat a la instal·lació pratenca. L´aerolínia defensa que aquesta activitat manté fins a 5.300 llocs de treball a l´aeroport de la capital catalana (entre directes, indirectes i induïts).



Ryanair carrega contra la moratòria turística



Durant la roda de premsa d´aquest dimarts per anunciar la nova planficiació, el director general de màrqueting de Ryanair, Kevin Jacobs, ha carregat contra la moratòria hotelera que ha decretat l´alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i ha advertit que això generarà un increment dels preus de l´allotjament. Segons Jacobs, això provocarà que els turistes triïn altres ciutats europees per viatjar i tindrà "efectes negatius" sobre l´economia local.

"No és bona idea no permetre l´obertura de nous hotels", ha sentenciat el directiu de Ryanair, que ha afegit que l´increment dels preus hotelers derivats de la moratòria de Colau poden anar en contra de la "feina meravellosa" que ha fet Barcelona amb l´atracció de turistes. Jacobs ha proposat que Catalunya potenciï altres destinacions més enllà de Barcelona (com les de la Costa Daurada) per tal de repartit l´impacte que té el turisme a la capital.



L´aerolínia encara no té els calendaris de Girona i Reus



Sobre la planificació de Ryanair als aeroports de Girona i Reus, Jacobs ha assegurat que la companyia està encara enllestint l´oferta que hi desenvoluparà durant la temporada d´hivern de 2017-2018 i ha recordat que, de cara a aquest estiu, incrementarà la seva oferta en un 16% a Girona (deu noves rutes) i en un 11% a Reus (tres noves rutes). D´altra banda, Jacobs ha sentenciat que la companyia es mantindrà en el mercat de vols de baix cost i curt radi i no entrarà en la competència en el mercat de llarg abast.