Sáenz de Santamaría diu que el seu govern és "sensible" al corredor mediterrani

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expressat aquest matí, després d'una trobada amb el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, que el corredor Mediterrani és fonamental per vertebrar Espanya i Europa i que el Govern espanyol és sensible, com amb la modernització de l'eix Cantàbric-Mediterrani. 'Hem passat del mapa al terreny', ha dit.

Santamaría ha mantingut una trobada amb el cap del Consell de prop de dues hores, en què han tractat especialment qüestions relacionades amb el finançament, una de les majors reclamacions de la Generalitat valenciana. Segons ha dit la vicepresidenta espanyola, el grup d'experts que abordarà la reforma del finançament quedarà constituït el proper 10 de febrer i abordarà qüestions com el deute, la corresponsabilitat fiscal o el fons de liquiditat autonòmica, encara que primer el Govern veu necessari obtenir les dades de els experts per establir les bases del model.

Pel que fa al FLA, la vicepresidenta ha dit que s'ha demostrat útil en moments de dificultat, tot i que ha evitat confirmar si es va a debatre sobre una possible condonació a les autonomies pitjor finançades com recentment apuntaven fonts del Govern.

Puig ha assenyalat que la millora del finançament i la prestació de serveis públics fonamentals per als ciutadans ha estat una de les qüestions prioritàries de la reunió i ha avançat la sol·licitud al Govern que les inversions del fons de contingència per pal·liar els danys del temporal no figurin com a deute, com va passar amb el terratrèmol de Lorca.