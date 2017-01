Un sector de la policia implica el rei Joan Carles en el cas Pujol, segons El Mundo

El jutge de l'Audiència Nacional que investiga al cas Pujol, José de la Mata, acaba d'incorporar al sumari judicial diverses notes policials internes que sostenen l'existència d'una negociació entre el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i l'expresident català.

El tracte és que la família Pujol tingui un tracte judicial favorable a canvi que no reveli informació sensible sobre el rei Joan Carles. Concretament, que no expliqui que el rei emèrit té diners en un compte anomenat «Soleado de Gürtel» a Suïssa, segons publicava ahir el diari El Mundo.

Aquesta informació va ser entregada a l'Audiència Nacional pel propietari de l'agència de detectius Método 3, Francisco Marco, i va ser elaborada pel comissari José Manuel Villarejo. De fet, ja va ser Marco qui va implicar dos treballadors seus en el cas, Antonio Tamarit i Julián Peribáñez, i va assegurar que havien estat cobrant diners públics a canvi d'informació. El compte «Soleado», integrat en bancs suïssos i administrat per Arturo Fasana, és on, segons l'Audiència, el cap de la Gürtel, Francisco Correa, va ocultar 18 milions d'euros i en la qual, segons aquest empresari, no només hi hauria el rei emèrit sinó diverses altes personalitats espanyoles.

Amb la introducció d'aquests documents a la causa contra els Pujol, la guerra existent entre un sector de la policia i els serveis d'Intel·ligència espanyols, que s'arrossega des de fa anys, es trasllada per primera vegada a l'Audiència Nacional.

Fonts oficials del CNI declaren a El Mundo que l'afirmació continguda en els informes de Villarejo no quedarà sense resposta, i exposen que «la millor manera de dignificar una mentida és citar el CNI».

El comissari, però, no és l'únic que ha destapat informació que està relacionada amb aquest cas. Altres càrrecs de la policia haurien assegurat a De la Mata que existeix una informació que implica els exsecretaris d'Estat del PP Juan Costa i José Manuel Fernández Norniella en el cas Pujol. Després de la revelació d'aquests fets i acusacions, el jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata ha decidit obrir una nova línia d'investigació per aclarir l'actuació de la policia en aquest assumpte.