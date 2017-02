Almenys 253 persones ja han mort aquest any en intentar creuar el Mediterrani

L'Organització Internacional de les Migracions (IOM, en les sigles en anglès) ha denunciat en un informe publicat ahir que almenys 253 persones han mort des de començament d'any intentant arribar a Europa pel Mediterrani. Aquesta xifra és més baixa que la d'ara fa un any, quan durant el mes de gener van perdre la vida en la seva travessa pel Mediterrani 367 persones.

L'organització també assenyala que un total de 5.483 immigrants i refugiats han arribat al continent durant el primer mes de l'any, una xifra molt per sota dels 67.375 del mateix període del 2016. Tot i això, els morts s'han disparat a la ruta del Mediterrani central, que és la que va a Itàlia (227), i la que connecta el nord-d'Àfrica amb Espanya (25).

L'informe de l'IOM avisa que dos germans de cinc i vuit anys, naturals de Costa d'Ivori, van morir al mar mentre viatjaven amb una barcassa cap a Itàlia. Els nens viatjaven amb les seves dues germanes, de 10 i 14, que van sobreviure, i havien sortit de Líbia. La seva intenció era arribar a França, on viu el pare. La barcassa transportava un total de 151 persones, la majoria de països de l'Àfrica occidental. «Creuar el Mediterrani sempre és perillós per als immigrants, però en aquesta època de l'any les condicions del mar i el fred poden ser letals, especialment per als nens petits», va denunciar el director de l'IOM a Roma, Federico Soda. «És inacceptable que nens com aquests morin intentant arribar a Europa per mar», va afegir.