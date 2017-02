El Pacte Nacional pel Referèndum vol validar el manifest i acordar els passos

Institucions, partits, entitats socials i econòmiques es reuneixen al Parlament en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum i enmig del debat sobre la possibilitat d´avançar el referèndum fixat com a màxim per la segona quinzena de setembre. L´objectiu de la trobada és debatre i validar el manifest que ha elaborat la comissió executiva liderada per Joan Ignasi Elena i abordar els futurs passos a seguir. L´alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assisteix a la trobada, com ja ho va fer el passat 23 de desembre. Llavors el Pacte Nacional pel Dret a Decidir es va convertir en Pacte Nacional pel Referèndum i es va decidir designar un grup coordinador, anomenat comissió executiva. El manifest demana un acord entre governs espanyol i català per al referèndum "superant apriorismes" amb l´objectiu d´assolir l´acord més ampli possible per a una consulta políticament "vinculant i efectiva".