Barcelona Despengen l'històric avió del Tibidabo per modernitzar-lo

L'històric avió del parc d'straccions Tibidabo va ser ahir despenjat, i abandona per primera vegada el parc per modernitzar-se i passar per una rehabilitació, que per la seva complexitat no podia realitzar-se al recinte, on l'atracció està instal·lada des del 1928. Un equip de constructors va despenjar l'avió, icònic emblema del Tibidabo, i després li van desmuntar les ales i els alerons de la cua per poder transportar-lo en un tràiler cap a la nau del taller. Quan torni a ocupar el seu lloc al parc, pintaran l'estructura de suport i reforçaran la il·luminació de l'avió per emfatitzar-lo.