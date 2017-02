El Consell Europeu considera Donald Trump una «amenaça» per al continent

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va qualificar ahir de «preocupants» les declaracions de la nova Administració nord-americana dirigida pel president Donald Trump i va considerar que, sumat a altres factors, contribueix a fer el futur «impredictible».

A la carta d'invitació dirigida als líders dels 27 països de la Unió Europea (excepte el Regne Unit) per a la cimera informal del 3 de febrer a Malta, Tusk va advertir a més que el canvi a Washington «suposa una amença que posa la UE en una situació difícil».

La nova Administració, va afegir Tusk, «sembla posar en qüestió els últims setanta anys de la política d'Exteriors nord-americana».

El president del Consell inclou en la missiva una sèrie de «reflexions» per preparar la reunió dels líders i adverteix que «els reptes que afronta ara la UE són més perillosos que mai abans des de la signatura del Tractat de Roma», fa seixanta anys.

La primera amenaça «es relaciona amb la nova situació geopolítica en el món i al voltant d'Europa», va indicar, i va esmentar en particular una Xina «cada vegada més assertiva», així com l'«agressiva política» de Rússia cap a Ucraïna i els seus països veïns i les «guerres, terrorisme i anarquia a l'Orient Mitjà i a l'Àfrica, on l'islamisme radical té un paper central». Això, unit a les «preocupants declaracions de l'Administració nord-americana, fa el nostre futur altament impredictible», va opinar Tusk.

El president del Consell lamentat el creixent antieuropeisme i va esmentar en particular que «el canvi a Washington posa la UE en una situació difícil». Davant d'aquests reptes, Tusk va opinar que la UE ha de defensar «la dignitat d'una Europa unida» en els seus contactes amb Rússia, Xina, Estats Units o Turquia i tenir la valentia d'estar «orgullosa dels seus èxits».

També la UE ha de «tenir el coratge» d'oposar-se a «la retòrica dels demagogs, que argumenten que la integració europea només beneficia les elits», que la gent corrent només pateix com a resultats del procés i que «als països els anirà millor sols que junts», va manifestar.

La UE ha d'«adoptar passos assertius i espectaculars que canviarien les emocions col·lectives i reviurien l'aspiració de portar la integració europea al següent nivell», va dir Tusk.

Amb aquest objectiu, «hem de restablir el sentit de la seguretat externa i interna i el benestar socioeconòmic» dels ciutadans europeus, va afegir.

El president del Consell va fer referència a la carta també a les relacions comercials i considera que la UE ha d'utilitzar el canvi en l'estratègia comercial dels Estats Units en benefici d'Europa, «intensificant les converses amb les parts interessades».

Tusk va demandar que la UE no es rendeixi davant «aquells que volen afeblir o invalidar el vincle transatlàntic», sense el qual «no podrien sobreviure l'ordre i la pau».

«Hauríem de recordar als nostres amics nord-americans el seu propi lema: units ens mantenim, dividits caiem», va proposar en la seva missiva el president del Consell Europeu.