El Govern pot avançar el referèndum si les circumstàncies i el moment ho aconsellen

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va assegurar que el calendari del referèndum fixat per a la segona quinzena de setembre es pot avançar si les circumstàncies ho aconsellessin. «Si les circumstàncies, la preparació i el moment considerem que és més oportú, es pot fer. Sempre que sigui un referèndum amb totes les garanties», va dir en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Segons Munté, la data del referèndum està al servei de l'estratègia i de l'objectiu final de tenir-ho tot a punt i de poder fer-lo bé. Tot i així, no va voler concretar en quines circumstàncies concretes el Govern es plantejaria avançar-lo

Munté va considerar que el judici «polític» contra l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau que comença dilluns ja són circumstàncies excepcionals i va augurar que encara en vindran més tenint en compte la «deriva de persecució contra l'activitat del Govern i del Parlament». «No sembla aturar-se sinó accelerar-se», va afegir.

La «judicialització» de la política és un dels factors que poden determinar el calendari però Munté no va voler entrar en el detall de quines circumstàncies ho requeririen. La consellera va assegurar que el Govern decidirà la data del referèndum tenint en compte tres factors: les circumstàncies, la preparació i el moment. Això sí, sempre que es pugui fer un referèndum «amb totes les garanties». «Haurà d'estar tot preparat i haurem de considerar quin és el millor moment per fer-lo. La data està al servei de l'estratègia, no de qualsevol altra cosa. Al servei de l'objectiu final de tenir-ho tot a punt i de poder-lo fer bé», va afegir Munté, que es va mostrar partidària de treballar molt i no parlar tant d'aquesta qüestió.

En aquest context, avui tindrà lloc al Parlament la segona reunió del Pacte Nacional pel Referèndum, que uneix partits i entitats favorables a una consulta i en la que el Govern espera que es ratifiqui el manifest fundacional.

Per la seva part, l'expresident de Mas va afirmar que el referèndum es farà com a màxim el setembre i, per tant, que es podria fer abans. «Entorn de l'estiu. No serà ara al febrer ni al març. O al setembre o abans, a l'agost no es pot fer, vostès mateixos», va dir en una entrevista Onda Cero. Mas va defensar que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, tindrà facultats de convocar el referèndum quan el Parlament doni cobertura legal i va augurar que l'Estat no es quedarà quiet i es produirà un «xoc de legitimitats i legalitats».

També el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, va avançar a Catalunya Ràdio, que «probablement» el Govern farà pública i fixarà la data del referèndum el mes d'abril i va assegurar que la Generalitat «segurament farà una campanya» pel foment del vot al referèndum, per tal que «tothom que se senti implicat, faci campanya per la participació».

Sobre les paraules de Mas, el president espanyol, Mariano Rajoy, va respondre que no hi haurà un referèndum perquè no és possible. «Francament, no es pot. Cap espanyol pot ser privat del seu dret a dir el que vol que sigui el seu país i, per descomptat, Espanya és el que diguin tots els espanyols i no només uns quants», va afegir.