Cartell de la CUP: la imatge de Comín bufetejat indigna el Govern

Un cartell on es veu una infermera donant una bufetada al conseller Toni Comín difós per Endavant, una organització vinculada a la CUP, ha aixecat polseguera en el panorama polític català. La imatge, que convoca una protesta de treballadors de l'Hospital del Parc Taulí a Sabadell, ha indignat el Govern, mentre que els autors afirmen que no el retirarà i acusen la Generalitat de "banalitzar la violència" per no reaccionar davant el "col·lapse".



Tant el president Carles Puigdemont com la vicepresidenta Neus Munté han mostrat el seu rebuig a les imatges a través de Twitter. El conseller, Toni Comín, ha declarat a RAC1 que ''l'ideal'' seria que l'organització retirés aquests cartells perquè podria ser que ''qualsevol persona poc sensata'' se sentís ''legitimada'' a tenir ''actituds agressives''. Per Comín, precisament, les organitzacions polítiques ''no han d'emparar'' aquestes actituds.



El conseller de Salut Toni Comín, considera que amb temes de violència ''s'ha de ser molt estricte'' ja que s'ha d'evitar insinuar que la violència pugui ser ''instrument legítim'' per defensar unes idees. Per això considera que l'ideal seria que la mateixa organització retirés aquest cartell, que convoca una protesta de treballadors de l'hospital Parc Taulí a Sabadell.



Comín s'ha mostrat sorprès que justament fos Endavant, una organització vinculada a la CUP, qui publiqués aquest cartell amb un missatge en defensa de la sanitat pública, ja que considera que el grup parlamentari s'ha mostrat partidari de les seves polítiques de desprivatització. Fins ara, recorda Comín, se l'havia atacat sobretot per ''desprivatitzar massa'', des de mitjans unionistes contraris al procés i de dretes.





.@KRLS a nosaltres ens fa molta més vergonya això. No és un dibuix, és la realitat. I és culpa i responsabilitat vostra. pic.twitter.com/S3Fwy8Xj8O „ Endavant OSAN (@Endavant_OSAN) 1 de febrero de 2017



La portaveu d´Endavant (OSAN),, ha assegurat que l´organització que forma part de la CUP no retirarà el polèmic cartell en què es veu una infermera agredint el conseller de Salut, Toni Comín, per cridar a una manifestació sobre la situació d´urgències al Parc Taulí de Sabadell. En una entrevista a Rac 1, l´exdiputada del Parlament ha acusat l´executiu català de "banalitzar la violència" per reaccionar furibundament ara pel cartell i no haver-ho fet davant el "col·lapse" d´urgències i la situació personal "molt denigrant" dels pacients. En aquest sentit, també ha qualificat l´actitud del Govern de "bastant hipòcrita". Vallet ha assegurat que la seva organització no retirarà el cartell i ha argumentat que buscava "trencar la normalitat" i denunciar la "humiliació" a la sanitat després d´anys de retallades i privatitzacions.