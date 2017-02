Junqueras i Salvadó donaran explicacions el 15 de febrer

? El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, donarà explicacions sobre el cas Vidal el 15 de febrer en el marc de la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament. La compareixença ja era prevista per tractar altres temes de Vicepresidència i JxS demanarà una ampliació de l'ordre del dia per incloure també aquest assumpte, com va reclamar la CUP. «Entenem que amb una compareixença n'hi ha prou, però ens hem d'assegurar que el dia 15 abordarà el cas Vidal», va apuntar la diputada de la CUP Eulàlia Reguant. Si de la intervenció en queden «coses per aclarir» els cupaires adverteixen que reclamaran una compareixença de Junqueras al Parlament, com demanen PSC, PPC i CSQP. Al costat del vicepresident del Govern hi haurà el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, per explicar «l'ús que es fa de les dades fiscals dels catalans.