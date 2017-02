L'esposa de Fillon va rebre 900.000 euros per dues feines suposadament fictícies

Penelope Fillon, l'esposa del candidat de la dreta a les presidencials franceses, François Fillon, va guanyar 900.000 euros bruts com a assistent parlamentària i com a col·laboradora d'una revista, dos llocs de treball que se sospita que són ficticis, va revelar ahir la revista Le Canard Enchaîné. La publicació afirma en un avançament de l'edició que es publicarà avui que Fillon, favorit fins ara en les presidencials d'abril del 2017, va contractar, a més de la seva dona, dos dels seus fills com a assistents parlamentaris.

La Justícia francesa investiga des de la setmana passada si el treball de la dona de Fillon va ser fictici, i en aquest marc la policia va interrogar dilluns separadament els dos membres del matrimoni i avui acudirà a l'Assemblea Nacional a cercar documents. Es tracta de determinar si hi ha proves que Penelope Fillon va treballar com a assistent parlamentària del seu marit i del diputat Marc Joulaud, al qual aquest va cedir la seva circumscripció, una feina per la qual durant els vuit anys en què va estar contractada va rebre centenars de milers d'euros bruts de diners públics. Paral·lelament, hi ha sospites que la dona del candidat hagi exercit un altre treball fictici, en aquest cas al mensual La Revue Des Deux Mondes, una de les publicacions més antigues de França, fundada el 1829, afí al centredreta.

Per aquest contracte investigat, Penelope Fillon va rebre 5.000 euros bruts al mes entre maig del 2012 i desembre del 2013.