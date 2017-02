L'ONU ajorna les negociacions de pau a Síria fins al proper 20 de febrer

El mediador de l'ONU per a Síria, Staffan de Mistura, ha decidit posposar fins al 20 de febrer l'inici de les noves negociacions de pau sobre Síria, segons van dir ahir fonts diplomàtiques. La propera ronda de contactes estava fins ara prevista per al 8 de febrer a Ginebra, encara que en els últims dies Rússia ja havia apuntat que la cita es retardaria, una decisió criticada per Moscou.

De Mistura va informar ahir de la seva decisió els membres del Consell de Seguretat de Nacions Unides durant una reunió que es va celebrar a porta tancada.

Segons van assegurar les fonts consultades, el Consell continua donant suport de forma generalitzada a l'enviat de l'ONU i els seus membres estan negociant un text per expressar públicament la seva posició.