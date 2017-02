Mas, Ortega i Rigau declararan el primer dia del judici pel 9-N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fixat per al 6 de febrer, primera jornada del judici per la consulta del 9-N, l'interrogatori de l'expresident Artur Mas i de les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau. Segons el guió establert pel TSJC, que pot variar segons el transcurs del judici, la vista oral s'iniciarà a les 9 del matí del 6 de febrer amb l'exposició de les qüestions prèvies plantejades per les acusacions i lesdefenses davant el tribunal.

Després hi ha previstos els interrogatoris de Mas, Ortega i Rigau, acusats de desobediència i prevaricació per mantenir la consulta del 9-N malgrat la seva suspensió pel Constitucional (TC).

El judici acabarà el 10 de febrer amb l'exposició de les conclusions i dels informes finals de les parts. Després, els acusats tindran dret a l'ús de l'última paraula.

El torn dels més coneguts, com ara l'exconseller de la Generalitat i ara diputat al Congrés Francesc Homs, els expresidents del Parlament Joan Rigol i Núria de Gispert o l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, serà dimecres que ve, dia 8 de febrer.