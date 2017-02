May vol activar la sortida del Regne Unit del club comunitari el 9 de març

La primera ministra britànica, Theresa May, activarà el Brexit, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, el 9 de març, en coincidir amb la cimera europea de Malta, segons el diari The Times.

Ahir, el ministre britànic per al Brexit, David Davis, va instar els diputats a donar suport al projecte de llei que autoritza l'executiu a negociar amb Brussel·les per «honrar» la decisió dels britànics d'abandonar la UE. A la primera jornada de debat del text, Davis va dir que la presentació d'aquest per part de l'Executiu respon al dictamen del Tribunal Suprem del 24 de gener, que el va obligar a consultar el Parlament abans d'activar l'article 50 del Tractat de Lisboa, fet que permetrà començar les converses amb la UE. El ministre conservador va subratllar que la decisió de deixar el bloc europeu és «un punt sense retorn» i que la llei que serà sotmesa a votació en les pròximes setmanes suposa un mer tràmit per complir la voluntat del poble.

«No és una llei sobre si el Regne Unit ha de deixar la UE o sobre com ho ha de fer. És simplement per implementar una decisió ja presa, un punt sense retorn ja superat», va afirmar en obrir el debat. «Vam preguntar a la gent si volia deixar la UE, i va decidir que sí», va afegir.

Es preveu que, després de debatre el text i analitzar possibles esmenes en els pròxims dies, la Cambra dels Comuns el voti el 8 de febrer, mentre que, si no hi ha traves, la dels Lords ho farà al voltant del 9 de març.