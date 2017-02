Meritxell Serret: "Prioritzem la gestió forestal com a gran eina de prevenció d'incendis"

Meritxell Serret: "Prioritzem la gestió forestal com a gran eina de prevenció d'incendis"

"Prioritzem la gestió forestal com a gran eina de prevenció d'incendis i les cremes controlades són una peça important d'aquest engranatge que millora la nostra sostenibilitat i fa menys vulnerables els nostres boscos". Així s'ha manifestat la consellera d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, aquest matí a la Universitat de Barcelona durant la inauguració del primer Congrés Internacional de Cremes Prescrites, organitzat per la Fundació Pau Costa.

La consellera Serret ha valorat molt positivament la celebració d'aquest congrés, que és un punt de trobada que permet compartir coneixement i experiències d'experts internacionals, a nivell operatiu i de recerca entorn dels focs naturals prescrits o cremes controlades. Aquest congrés es complementa amb la 14a Cimera Mundial de Seguretat en Incendis Forestals celebrada ahir també a Barcelona. En aquests sentit, Serret ha destacat que "el congrés és molt necessari davant la vulnerabilitat del nostre territori forestal i del nostre ecosistema mediterrani".

Així, ha explicat que els nostres boscos -el 60% del territori català és forestal- s'han demostrat vulnerables davant els grans incendis forestals i precisament reduir aquesta vulnerabilitat és el gran repte actual. Per això, Serret ha insistit en la voluntat del Departament d'Agricultura de continuar prioritzant la gestió forestal sostenible i la bioeconomia per protegir els boscos, les persones que hi viuen i les activitats agroforestals que s'hi desenvolupen.

En el seu discurs d'inauguració, la consellera ha volgut tenir un record especial per als dos agents rurals assassinats fa uns dies en acte de servei, recordant que aquest és un Cos essencial i altament compromès també amb la prevenció d'incendis forestals i amb el medi ambient a Catalunya.

Les cremes controlades del DARP

El Departament d'Agricultura, a través de la Direcció General de Forests, realitza anualment un programa de cremes controlades amb unitats combinades del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) i d'Agents Rurals que s'executen sota rigorosos criteris tècnics i ambientals.

Aquests equips de cremes controlades es dediquen fonamentalment a donar suport en el programa de cremes controlades de muntanya per a la recuperació de pastures, principalment al Pirineu. També realitzen cremes controlades per a actuacions fitosanitàries, millores de la biodiversitat d'hàbitats i de control d'espècies exòtiques i invasores.

Principalment aquestes cremes, unes 2.000 hectàrees gestionades sobretot al Pirineu durant els últims 5 anys, s'executen durant els primers mesos de l'any en espais i terrenys forestals de Catalunya. L'objectiu de les cremes controlades de vegetació és mantenir i millorar amb el foc la coberta vegetal, afavorint un herbatge més tendre i fresc i el pas dels animals, tant domèstics com cinegètics. Igualment, la reducció de la quantitat de vegetació seca acumulada incideix en una menor intensitat dels incendis forestals que hipotèticament puguin afectar aquests indrets. La majoria de cremes es fan a sol·licitud dels ramaders, ajuntaments o espais d'especial protecció. Les cremes controlades de muntanya són una bona eina de prevenció d'incendis forestals d'hivern i primavera a les comarques del Pirineu.