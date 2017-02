Millo va traslladar al cos consular que el referèndum és «inviable»

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va reunir-se fa una setmana amb el cos consular que hi ha a Catalunya per explicar-los quina és la visió de Madrid sobre la voluntat de la Generalitat de tirar endavant amb el referèndum i exposar-los que ho veuen del tot "inviable". "Els vaig traslladar que tenim unes regles del joc recollides en la Constitució, que garanteixen la igualtat, la cohesió i la convivència; que cap part d'Espanya té el dret de trencar-la i que ningú està per sobre de la llei i que fer-ho és anar contra la democràcia", ha detallat Millo a Girona, on aquest dimecres ha fet una visita institucional. Posteriorment se li ha preguntat per la reunió del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aquest dimecres ha mantingut precisament amb una seixantena de cònsols de diferents països acreditats com a cos diplomàtic a Barcelona.

Durant l'atenció als mitjans, el delegat del govern espanyol a Catalunya ha defensat que el que preval és el compliment de la legalitat vigent i que això fa "inviable" que la Generalitat pugui a portar a terme un referèndum sobre la independència. Una qüestió, que segons Enric MIllo, el govern català ja sap perquè ja hi ha vàries sentències del Tribunal Constitucional que diuen que "això no es pot fer" i ha lamentat que l'executiu continuï per aquesta via que "no porta enlloc".

Per Millo, "seguir insistint en un camí que incompleix les regles democràtiques del joc és una opció antidemocràtica i no pot tenir cap mena de viabilitat". I això és el que va traslladar als cònsols durant la reunió que va mantenir fa una setmana. Un cos diplomàtic que, davant aquesta explicació, "ho va entendre perfectament perquè tots els països del món respecten la legalitat vigent de cada país", ha assenyalat.

Preguntat també pel possible avançament del calendari del referèndum, Millo ho ha valorat tot dient que aquest és un debat "estèril i absurd" perquè els seus promotors ja saben que és "il·legal". Parlar sobre quan es farà, ha afegit el delegat del govern espanyol, és una "pèrdua de temps" i una "cortina de fum" que utilitza la Generalitat per "desviar l'atenció" i no afrontar els problemes "reals" dels ciutadans, com ara la sanitat, l'educació o l'economia.

És per això que ha demanat al govern de Puigdemont que es "concentri a governar" perquè és el que vol la ciutadania i que "quan abans millor torni a tocar de peus a terra i rectifiqui el rumb" sobiranista. "Seguir insistint per aquest camí és ser irresponsable i pot generar molta frustració", ha conclòs.

Millo ha fet aquestes declaracions després de la visita institucional que ha fet aquest matí a l'Ajuntament de Girona on s'ha reunit amb l'alcaldessa. Durant la trobada, la primera que feia a aquest consistori des que va assumir al càrrec de delegat del govern espanyol, ha manifestat el desig de reconstruir ponts de diàleg i tenir una relació permanent per abordar els temes de ciutat que són competència de l'Estat. Un gest que l'alcaldessa ha agraït tot i que li ha demanat que la millora de les relacions s'ha de demostrar en "fets", com ara la retirada de tots els processos judicials oberts pel 9-N.