Montserrat afirma que no preveu canviar el copagament farmacèutic

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, va asssegurar ahir que no és a l'agenda del govern «modificar i molt menys incrementar» el copagament farmacèutic als pensionistes, una explicació que no ha convençut l'oposició, que li ha exigit a més que l'elimini.

Encara que per part de Ciutadans, que no havien demanat la seva compareixença, van recordar a la ministra que en l'acord d'investidura del seu govern es va comprometre a «assegurar que el copagament farmacèutic no sigui una barrera en l'accés als medicaments», especialment «per a famílies monoparentals o amb membres en situació de dependència».

Però durant la seva intervenció extraordinària en la Comissió de Sanitat del Congrés, la tercera en què fa referència a aquest assumpte en seu parlamentària, Montserrat va intentar aclarir, sense èxit, els dubtes dels grups insistint que l'executiu no té previst fer canvis en el copagament.

Anteriorment, la ministra es va mostrar partidària d'«ajustar» el copagament per als jubilats que cobren pensions més altes, en el tram que va dels 18.000 als 100.000 euros, encara que després va precisar que això significava «potser» reduir-lo «als que tenen menys». Fa gairebé dues setmanes, ja va intentar aclarir que no és a l'agenda del Govern augmentar-lo.

Ahir, va reiterar que el govern no té planejat «modificar i molt menys incrementar» el copagament, en la línia del que ja va manifestar el 24 de gener el president, Mariano Rajoy, que va afirmar que no hi hauria canvis aquesta legislatura. Les seves paraules no van convèncer l'oposició, que li va recriminar haver creat confusió i considera que és una oportunitat per eliminar-lo.

El diputat del PSOE Jesús Fernández va assenyalar, en la seva intervenció, que és una mesura «injusta, innecessària, ineficaç i improvisada» perquè no ha resolt el creixement de la despesa farmacèutica ni el malbaratament de medicaments i, a més, es va implantar sense dialogar amb els professionals del sector.

Segons la seva opinió, l'impacte del copagament «ha estat molt important» en els més grans de 65 anys, que han incrementat la seva despesa en medicaments des del 2012 a 90 euros, mentre que les pensions han pujat entre 15 i 21 euros.

Per part del grup mixt, un altre dels sol·licitants de la compareixença de Montserrat, Carles Campuzano, del PDeCAT va apostar per «repensar» el copagament dels medicaments perquè el sistema sigui més equitatiu per als pensionistes i per als malalts crònics, i a més a més va lamentar que s'introduís «al pitjor moment de la crisi, castigant els sectors més febles».