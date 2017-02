Podem demana una comissió per debatre el model territorial de l'Estat

Podem i les seves confluències territorials (En Comú Podem, En Marea i Compromís) han sol·licitat a la Mesa del Congrés la creació d´una comissió no permanent per al debat del model territorial de l´Estat i "les diferents propostes de solució democràtica". El text es refereix, especialment, a la "crisi institucional" entre Catalunya i Espanya. Per les formacions, el primer pas per abordar el conflicte "no és altre que reconèixer-ne la importància i crear un espai de diàleg" amb les diverses propostes tant des de l´àmbit polític com el jurídic i social. En l´exposició de motius, constaten que el model de transferències competencials i d´autogovern "ha diluït la distinció entre realitats nacionals i regions", fet que ha portat que el model d´estat hagi entrat en "crisi".

Segons Podem i les seves confluències territorials, aquest debat s´ha de plantejar en la seva "totalitat i des de totes les perspectives" per solucionar "de forma democràtica" el conflicte de model territorial a l´Estat. Per tot plegat, consideren que cal una "responsabilitat compartida dels representants de la ciutadania per buscar solucions democràtiques".

Així mateix, Podem assenyala que en el marc de la Transició es va reconèixer un "element diferencial" a aquelles comunitats considerades "nacionalitats històriques" i que havien desenvolupat estatuts propis durant el període republicà, en referència a Catalunya, el País Basc i Galícia; però que l´etapa de "descentralització continuada" ha fet que finalment es diluís la "distinció inicial entre realitats nacionals i regions".