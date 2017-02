Rajoy promet «reparació moral» per a les víctimes de l'accident del Yak

El president del govern espa-nyol, Mariano Rajoy, es va comprometre ahir amb els familiars de les víctimes de l'accident del Yak-42 a «fer les coses bé» i a buscar una «satisfacció moral i jurídica».

Rajoy, al costat de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va rebre al palau de la Moncloa els representants de l'associació de familiars dels 62 militars morts el 2003 en l'accident del Yak-42 a Turquia.

En declaracions posteriors als periodistes, el president va assegurar que comparteix els seus sentiments amb els familiars i va confiar que les coses es puguin fer en el futur «com cal fer-les». «Espero que siguem capaços de fer les coses bé», va afegir el cap de l'executiu, que va reiterar que confiava que «entre tots siguem capaços de construir i fer les coses com cal fer-les, bé».

El govern considera que els familiars de les víctimes interpreten que Rajoy té «seriosament» la intenció de solucionar la seva situació i recalca que no hi ha condicionaments polítics en aquest procés, en què la ministra de Defensa té previst seguir mantenint contactes amb els familiars.

Per la seva banda, les famílies, en roda de premsa al palau de la Moncloa, es van mostrar satisfetes amb la reunió, van considerar la trobada com una «forma de demanar perdó» i van confiar que la resolució que prepara el ministeri de Defensa arran de l'informe del Consell d'Estat sobre l'accident suposi una «reparació moral i jurídica». Segons la portaveu d'aquesta associació, Curra Ripollés, els familiars van sortir «esperançats» de la reunió, perquè el president del govern els va traslladar que «vol fer les coses bé i que hi confiem».